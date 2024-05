Reaktion auf die Abo-Preiserhöhungen

Wie kommt es zu dieser großherzigen Aktion? 2019 und 2020 wurden bei Netflix die Abo-Gebühren erhöht. Das Basis-Abo kostet zwar immer noch 7,99 Euro, die Standard-Variante für zwei Geräte aber bereits 12,99 Euro, die Premium-Version liegt sogar bei 17,99. Nun schaltete sich die Arbeiterkammer ein.

Genauer heißt es in dem Mail: "Aufgrund einer aktuellen Vergleichsvereinbarung zwischen Netflix International B.V. und der österreichischen Bundesarbeitskammer steht einigen Netflix-Mitgliedern in Österreich, deren Abonnementgebühren in den Jahren 2019 und 2020 erhöht wurden, eine Rückerstattung in Höhe von 20 € bzw. 30 € zu.

Mitglieder mit Anspruch auf eine Rückerstattung haben am 22. Mai 2024 eine E-Mail von Netflix mit Informationen dazu erhalten, wie sie ihre Rückerstattung anfordern können. Die E-Mail wurde an die mit ihrem Netflix-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse gesendet."