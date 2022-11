Die verfügbaren Abos

Netflix bietet ab sofort vier unterschiedliche Abos: das "Basis-Abo mit Werbung" für monatlich 4,99 Euro, das "Basis"-Paket für 7,99 Euro im Monat, das "Standard"-Abo, das bei 12,99 Euro liegt und die "Premium"-Option für 17,99 Euro. Die neue Variante wird am heutigen 3. November ab 17:00 Uhr zur Verfügung stehen. Daneben startet das Angebot auch in den USA, Australien, Brasilien, Frankreich, Italien, Japan, Korea und in Großbritannien. In Kanada und Mexiko gibt es das Werbe-Abo seit dem 1. November, in Spanien folgt es am 10. November.