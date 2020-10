Netflix will ein ganzes „Assassin‘s Creed“-Universum aufbauen

Wirklich viele Infos zu dem Projekt gibt es aber noch nicht - Netflix und Ubisoft befinden sich erst in der Planungsphase und sind auf der Suche nach einem Showrunner für die 1. Staffel. Zumindest ist bekannt, wer als Executive Producer fungieren wird: Jason Altman und Danielle Kreinik von »Ubisoft Film and Television«. Die beiden waren bereits für die Comedy-Serie "Mythic Quest" verantwortlich, in der das Thema Spieleentwicklung humorvoll aufgegriffen wurde.