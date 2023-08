Gewinnen, um zu Überleben

Was sich wie eine philosophisch-angehauchte Metapher anhört, ist in der Show "Susunu! Denpa Shonen" wortwörtlich zu verstehen: In der Ausgabe mit dem Comedian Nasubi wurde dieser in eine leere Wohnung gesperrt, abgeschnitten von der Außenwelt. Nur (!) Magazine mit Gewinnspielen standen ihm zur Verfügung. Nasubi musste also hoffen, Wasser, Essen (mitunter musste Nasubi gar Hundefutter zu sich nehmen; siehe Foto), Kleidung oder Möbel zu gewinnen, um zu überleben. Nach circa einem Jahr (!!) hatte Nasubi so viel gewonnen, dass er freigelassen wurde. Danach wurde er aber gezwungen, das Game an einem anderen Ort weiterzuspielen.

Es geht aber noch perfider: Nasubi dachte, es handelt sich um eine Show, die nach Ende des Spiels erst ausgestrahlt wurde. In Wirklichkeit aber wurde er per Live-Stream 24 Stunden lang an jedem einzelnen Tag gefilmt. So wurden Millionen von Zuschauer:innen Zeuge davon, wie Nasubi immer mehr den Verstand verlor, beispielsweise begann er, mit Plüschtieren (die er auch gewonnen hatte) zu sprechen. Nasubis Leben war danach ruiniert, die Show (jede Ausgabe widmete sich einer anderen Folter eines:r Kandidat:in) wurde von der japanischen Regierung bald darauf verboten.