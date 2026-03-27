Folge 8: Pumuckl und der sprechende Schreibtisch In der Großstadt ist Wohnraum knapp – das spüren auch die Brüder Noah und Jakob, die sich ein Zimmer teilen müssen. Als Meister Eder für Noah einen Schreibtisch zimmert, der prompt über die unsichtbare Grenze in Jakobs Revier ragt, eskaliert der Geschwisterstreit. Pumuckl findet das Spektakel höchst amüsant und verleiht dem Möbelstück kurzerhand eine Stimme. Während die Jungs glauben, der Schreibtisch sei verhext, muss Eder nicht nur das Möbelstück „reparieren“, sondern dem frechen Kobold auch eine Lektion in Sachen Streitschlichtung erteilen.

Folge 9: Pumuckl und die schlechte Verliererin Eder bereitet ein Minigolf-Set als Verlobungsgeschenk für seine Freundinnen Klara und Valentina vor. Klar, dass Pumuckl das Spielzeug vorab testen will! Doch die gemütliche Testrunde auf dem Platz wird gesprengt, als die Beschenkten plötzlich selbst auftauchen. Die ehrgeizige Klara fordert Eder zum Duell heraus. Pumuckl, beleidigt, weil er nun nur noch zuschauen darf, greift unsichtbar ein und lässt Klara kläglich scheitern. Das sorgt für miese Stimmung, die sogar die abendliche Feier zu sprengen droht.

Folge 10: Pumuckl und das Jojo Ein Auftrag führt Eder zurück an seine alte Schule – und damit direkt in die Arme seines einstigen Schulkameraden „Bomber-Bernd“. Dieser hat es mittlerweile zum strengen Konrektor gebracht und nutzt seine Machtposition schamlos aus, um Eder wie früher zu schikanieren. Während Eder vor seinem alten Peiniger regelrecht einschrumpft, platzt Pumuckl der Geduldsfaden. Er kann nicht mitansehen, wie sein Eder behandelt wird, und schmiedet einen koboldstarken Racheplan, um den fiesen Bernd vor versammelter Mannschaft zu entlarven.

Folge 11: Pumuckl und das Heinzelmännchen Eders Freund Michi meint es gut: Damit Pumuckl nicht einsam ist, wenn Eder unterwegs ist, schenkt er ihm ein hölzernes Heinzelmännchen. Doch bei Kobolden hört die Freundschaft bei Heinzelmännchen auf! Wütend befördert Pumuckl die Holzfigur vor die Tür. Als das kleine Männchen dort einsam im Dreck liegt, regt sich jedoch Pumuckls Mitleid. Er ist überzeugt, dass die Figur Heimweh hat. Nun liegt es an Eder und seinem Kobold, das hölzerne Kerlchen wieder mit seiner „Familie“ zu vereinen.

Folge 12: Pumuckl geht verloren Herbstzeit ist Drachenzeit! Eder baut Pumuckl ein Flugobjekt und gemeinsam ziehen sie an den Stadtrand. Dort geraten sie mit dem griesgrämigen Schäfer Richard aneinander, der keine Lust auf Städter auf seinen Wiesen hat. Doch der wahre Trubel beginnt, als ein Modellflugzeug auftaucht. Pumuckl wagt den Flug seines Lebens, doch das Abenteuer endet jäh: Das Flugzeug stürzt ab. Eder findet an der Unfallstelle nur noch einen Fetzen von Pumuckls grüner Hose – vom Kobold selbst fehlt jede Spur.