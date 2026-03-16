Deutschlands beliebtester Rotschopf verlässt die heimische Schreinerwerkstatt und erobert die bayerische Landeshauptstadt. Ab dem 1. April 2026 präsentiert Prime Video die neue Serie " Schnick Schnack – Pumuckl treibt Schabernack" . In sechs unterhaltsamen Episoden beweist der unsichtbare Kobold, dass er das Streichespielen keineswegs verlernt hat – diesmal jedoch unter realen Bedingungen im turbulenten Münchner Alltag.

Pumuckls München-Abenteuer mit versteckter Kamera

Ein besonderes Highlight der Produktion ist die akustische Gestaltung: Während Schauspieler Michael Kessler die Texte einspricht, sorgt modernste Künstliche Intelligenz dafür, dass der Kobold exakt wie das unvergessene Original klingt. Die Technologie rekonstruiert die charakteristische Stimme des verstorbenen Sprechers Hans Clarin. Produziert wird das innovative Format, das versteckte Kamera mit einer fesselnden Rahmenhandlung verbindet, von Otto Steiner.

Die Geschichte beginnt mit einem Missgeschick: Die Neugier treibt Pumuckl aus der Werkstatt, doch eine unfreiwillige Bootsfahrt auf der Isar spült ihn direkt in das Herz von München. Am Englischen Garten gestrandet, beginnt für den kleinen Geist eine ebenso amüsante wie rührende Odyssee quer durch die Stadt, immer auf der Suche nach seinem Zuhause.