Die britische Zeitung "Daily Mail" etwa bezeichnete die Sendung als "Schlag" für Prinz Harry (40) und seine Ehefrau Meghan (43), da ihr elitärer kalifornischer Lebensstil bei gleichzeitig sinkenden Einnahmen beleuchtet würde. Und laut "Bild" soll der Königspalast in London "mit einem Mix aus Schadenfreude und Sorge" auf die neuen Enthüllungen blicken. Kein Wunder, dass das Herzogspaar von Sussex wenig erfreut sein und vor der Ausstrahlung regelrecht zittern soll, wie "The Mirror" berichtete .

Die neue Doku "ZDFroyal: Harry - der verlorene Prinz" von Ulrike Grunewald (Dienstag, 3. Dezember , ab 20:15 Uhr oder bereits jetzt in der ZDF Mediathek ) hat schon vorab für Wirbel in der Heimat des abtrünnigen Royals gesorgt.

Ulrike Grunewald über Harrys schlechtes Image

Ein Jahr lang haben sich die deutsche Journalistin und ihr Team mit dem Paar beschäftigt, das sich 2020 vom Königshaus abwandte, und dafür mit Royal-Experten und Menschen aus dem Umfeld der Beiden gesprochen. Es geht um die Frage, wie es dem Paar seit dem sogenannten Megxit vor fast fünf Jahren ergangen ist. Und dabei fällt das Fazit eher negativ aus.

Wie "Daily Mail" in einem langen Beitrag betonte, übe die Sendung "scharfe Kritik" und zeige "Verachtung" an den Versuchen des Paares, sich seit seinem Austritt aus der königlichen Familie als Aktivisten und Unterstützer von Wohltätigkeitsorganisationen ein neues Leben aufzubauen. Es werde sich gar lustig über das Paar gemacht, indem detailliert beschrieben werde, wie die Besuche in von Armut betroffenen Ländern wie Nigeria und Kolumbien nicht recht mit Meghans Vorliebe für teure Designerkleidung vereinbar seien.

Harry habe sich "laut Umfragen sowohl in Großbritannien als auch in den USA vom beliebtesten zu einem der unbeliebtesten Royals entwickelt", schilderte Ulrike Grunewald im Interview mit dem Schweizer "Blick". "Darüber muss er sich Sorgen machen, da sich sein schlechtes Image auf seine Geschäfte und seine wohltätige Arbeit auswirkt."