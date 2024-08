Am 15. September feiert Prinz Harry seinen 40. Geburtstag. Der jüngere Bruder des britischen Thronfolgers Prinz William (42) und Sohn von König Charles III. (75) soll zu diesem Anlass eine neue ARD-Dokuserie mit dem Titel "Harry - Schicksalsjahre eines Prinzen" bekommen. Ab 9. September wird die dreiteilige Serie in der ARD-Mediathek gezeigt, am 16. September soll eine einstündige Variante ab 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt werden.