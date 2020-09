Neue Richtlinien für Diversität bei den Oscars

Internationalität

Als Vorbild wurden die Richtlinien des britischen Filminstituts herangezogen, die mit ihrem Bemühen um Diversität eine Vorreiterrolle in der Branche einnehmen. In den letzten Jahren wurden die Oscars immer wieder für ihre nominierten Filme und Filmemacher kritisiert. In der Kategorie „Beste Regie“ sind dabei genauso selten Frauen zu finden, wie in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ Menschen mit nicht weißer Hautfarbe. Ein Schritt, um diesem Zustand entgegen zu wirken, war die Einberufung zahlreicher internationaler Filmschaffenden in die Akademie. So soll sichergestellt werden, dass die besten Leistungen von einer internationalen und diversen Gruppe an Menschen bestimmt werden.