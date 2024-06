Neue Show mit Katrin Bauerfeind und den Kaulitz-Zwillingen

ProSieben setzt auf Katrin Bauerfeind (41) und Zwillingspower. Ab Herbst 2024 bekommt die Moderatorin eine eigene Show. In "Die Superduper Show" geht es darum, eine eigene Mini-Show "zu kreieren und zu inszenieren", heißt es in der Pressemitteilung. In jeder Ausgabe stellen sich fünf Prominente dieser Aufgabe. "Die Herausforderung: Auftrag und Inspiration für die Shows geben Kinder", erklärt der Sender weiter.

Die Kaulitz-Twins sind neben ihrer Musikkarriere längst alte Hasen im TV-Geschäft. Ihre eigene Musiksendung "That's My Jam" wurde im vergangenen Jahr mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet - und stach damit neben der "Giovanni Zarrella Show" auch "Wer stiehlt mir die Show?" aus. Zuletzt saßen sie in der Jury von "The Voice of Germany". Außerdem läuft mit "Kaulitz & Kaulitz" am 25. Juni auf Netflix eine Doku-Serie über die berühmtesten Zwillinge Deutschlands an.