Bill und Tom Kaulitz: Mit eigener Reality-Show bald auf Netflix

Wann ist die Realityshow auf Netflix?

Wann genau die Show auf Netflix zu sehen sein wird, ist noch unklar. Laut Bild-Insidern laufen die Vorbereitungen aber bereits auf Hochtouren. Zuletzt waren die Kaulitz-Brüder in "That's My Jam" auf RTL+ zu sehen. Die Quoten überzeugten eher weniger, weshalb die Zukunft der Show ungewiss ist.