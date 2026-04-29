Das ZDF baut seine "XY"-Marke weiter aus. Am 6. Mai läuft mit "XY Spuren des Verbrechens" eine neue True-Crime-Doku-Reihe um 19:25 Uhr im Hauptprogramm. Durch die sechs Folgen führt Moderatorin und Journalistin Helene Reiner. In der ZDF-Mediathek stehen die jeweiligen Episoden bereits ab 10 Uhr am Sendetag bereit, wie der Sender in einer Pressemitteilung mitteilte. Jede Folge widmet sich einem eigenen Themenschwerpunkt. Den Auftakt macht am 6. Mai die Episode "Vermisst", gefolgt von "Entführt" (13. Mai), "Serienmörder" (20. Mai) und "Verbrechen an Prostituierten" (27. Mai). Im Juni stehen mit "Wenn Frauen töten" (3. Juni) und "Femizide" (10. Juni) zwei Ausgaben mit Tätigkeitsprofilen jenseits der gängigen Klischees auf dem Programm.

Was hinter den Akten steckt Reiner greift für die Reihe Fälle auf, die in der Fahndungssendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" bereits behandelt wurden, dort aber Fragen offen ließen. Sie kombiniert dafür Originalmaterial aus dem Archiv mit neuen Recherchen und ordnet die Taten gemeinsam mit Fachleuten ein. Dabei kommen Betroffene und Angehörige ebenso zu Wort wie Ermittlerinnen und Ermittler, die Hintergründe zu Motiven und polizeilicher Praxis liefern. "Ich verstehe mich vor allem als Fragestellerin", beschreibt die Moderatorin ihre Funktion in der Sendung. Damit grenzt sich das Format bewusst vom reinen Aufklärungsanspruch der Muttersendung ab und sucht stärker den gesellschaftlichen Kontext.

Bekanntes Gesicht aus dem Studio An Reiners Seite tritt regelmäßig Fabian Puchelt vor die Kamera. Der Kriminalbeamte vom bayerischen Landeskriminalamt ist dem ZDF-Publikum bereits aus "Aktenzeichen XY... Ungelöst" vertraut, wo er regelmäßig zum aktuellen Stand laufender Fahndungen und zum Hinweisaufkommen Stellung nimmt. In der neuen Reihe übernimmt er die Rolle des polizeilichen Stammgastes und liefert die Perspektive der Ermittlungsbehörden zu den jeweiligen Fallkomplexen. Mit der Doku-Reihe erweitert das ZDF sein True-Crime-Angebot rund um die "XY"-Marke, zu der auch die Formate "XY gelöst" und das historisch ausgerichtete "XY history" gehören.