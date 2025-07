Zum Produktionsstart der geplanten "Harry Potter"-Serie hat HBO ein erstes Foto des Hauptdarstellers in der Hogwarts-Schuluniform geteilt. Auf dem Bild sieht Dominic McLaughlin Ex-Darsteller Daniel Radcliffe (35) zum Verwechseln ähnlich. Wie sein Vorgänger trägt er eine Kurzhaarfrisur mit Pony, dazu die ikonische runde Brille. An der Uniform hat sich wenig verändert: Das Kostüm besteht aus einer schwarzen Robe, einer Weste, einem weißen Hemd und einer Krawatte in Gryffindor-Farben.