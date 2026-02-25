Die erste Klappe für den nächsten James-Bond-Film soll angeblich noch dieses Jahr fallen. Das will zumindest das britische Boulevardblatt "The Sun" erfahren haben. Dass die Dreharbeiten zum neuen 007-Abenteuer 2026 starten sollen, bedeutet wohl auch, dass der Hauptdarsteller demnächst verkündet wird.

Die Crew wird dem Bericht zufolge derzeit zusammengestellt, die Vorbereitung der Produktion habe bereits begonnen, damit die Dreharbeiten im Spätherbst oder Frühwinter starten können, schreibt die "Sun".

Weitere Gerüchte ranken sich um die Art der Veröffentlichung des neuen 007-Streifens: Eine Zusammenarbeit mit Prime Video erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass der neue Film "gleichzeitig oder zumindest fast gleichzeitig in den Kinos und bei dem Streamingdienst" erscheinen könnte, spekuliert die Zeitung. Amazon MGM Studios produziert den Film.