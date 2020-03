Neuer "James Bond"-Film wegen Coronavirus erst im November im Kino

Kein Bösewicht konnte bisher James Bond besiegen. Doch dem Coronavirus muss sich selbst der todesverachtende Geheimagenten geschlagen geben. Das neue 007-Abenteuer "James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben" sollte am 2. April in die heimischen Kinos kommen. Doch nun haben die Produzenten via Twitter mitgeteilt, dass der Kinostart in den November verschoben wird. In Deutschland und Österreich wird der neue Bond-Film nun ab 12. November 2020 zu sehen sein.