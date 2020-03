13 spektakuläre Agentenfilme auf Netflix

DAS LEBEN DER ANDEREN (2006)

Bleiben wir in Ost-Berlin: Im Jahr 1984 wird der Stasi-Hauptmann Gerd Wiesler (Ulrich Mühe) mit der Überwachung des Theaterschriftstellers Georg Dreyman (Sebastian Koch) und seiner Lebensgefährtin, der Schauspielerin Christa-Maria Sieland (Martina Gedeck) beauftragt. Doch bald stellt sich heraus, dass hinter dem Einsatz keine politischen, sondern persönliche Motive des Kulturministers stehen. Zudem wird dem sozial isolierten Wiesler durch das Eindringen in das Leben von Dreyman und Sieland – eine Welt der Liebe und Literatur, des freien Denkens und Redens – die Armseligkeit des DDR-Systems und seines eigenen Daseins bewusst. Das Leben der Anderen verändert die Welt des Spitzels. Ein sehenswertes Spionage-Drama der anderen Art aus Deutschland, in dem Regisseur und Drehbuchautor Florian Henckel von Donnersmarck ("The Tourist", "Werk ohne Autor") ein eindrucksvolles Bild der DDR in ihren letzten Atemzügen zeichnet.