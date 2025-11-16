Das Duo hat unter anderem auch den Fantasy-Abenteuerfilm "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" aus dem Jahr 2023 inszeniert. Es soll demnach das beliebte "Star Trek"-Universum zurück auf die große Kinoleinwand bringen. Über den Inhalt des geplanten Films ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nichts bekannt. Fest steht den Berichten zufolge nur, dass der Streifen keinerlei Verbindung zu den früheren Filmen, Serien oder bereits bekannten Projekten aufweisen wird.

Neue Abenteuer für die Enterprise? Paramount plant laut übereinstimmender US-Berichte einen neuen "Star Trek"-Film . Jonathan Goldstein (57) und John Francis Daley (40) sind demzufolge an Bord und sollen die Regie übernehmen, berichtet die Branchenwebseite "Deadline" . Daneben werden sie zudem das Drehbuch verfassen und den Film produzieren. Das schreibt auch das Magazin "Variety" .

Sci-Fi-Abenteuer einer neuen Crew

Erst kürzlich hatte der CEO von Paramount, David Ellison (42), demnach bekannt gegeben, dass der nächste "Star Trek"-Film einen neuen Weg eingeschlagen soll. Es soll sich ausdrücklich nicht um einen weiteren Teil der Reboot-Reihe mit Chris Pine (45) handeln. Die inhaltliche Neuausrichtung bedeutet damit etwa auch, dass Pine nicht mehr als Captain Kirk zurückkehren wird. Auch Zachary Quinto (48), der Spock verkörperte, und Zoe Saldaña (47), die Uhura spielte, werden somit etwa keine Rollen übernehmen.

"Deadline" berichtet unter Berufung auf anonyme Quellen, dass auch neue Charaktere auftauchen könnten, die bislang nicht in den früheren Filmen zu sehen waren. Den Berichten zufolge soll ein komplett neuer Cast die Mitglieder der Crew verkörpern.

Der bislang letzte "Star Trek"-Film mit Pine lief im Jahr 2016 in den Kinos an. Berichten zufolge plante unter anderem auch Oscarpreisträger Quentin Tarantino (62) einen "Star Trek"-Streifen, doch dieser wurde nie realisiert. Der Regisseur verabschiedete sich später von dem Projekt.