Patrick Stewart über seine Picard-Rolle

Bei dieser Rückschau hatte er viel zu tun, denn immerhin brachte er es auf sieben Staffeln "Star Trek: The Next Generation", drei Staffeln von "Star Trek: Picard" sowie drei Kinofilme. Dann fasst er zusammen: "Der Film 'First Contact' von Jonathan Frakes war der beste. Dieser Regisseur hatte auch großen Einfluss auf mich und meine Serien-Rolle, denn er brachte viel Erfahrung und Verständnis für die Komplexitäten der 'Star Trek'-Welt mit. Er hatte auch einen Sinn dafür, was Diversität und Veränderung betraf."