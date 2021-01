Neuer "Willy Wonka"-Film nach Roald Dahl für 2023 geplant

Hollywood plant eine weitere "Wonka"-Verfilmung über den Schokoladenfabrikanten Willy Wonka aus der Kinderbuchvorlage des britischen Autors Roald Dahl. Das Studio Warner Bros. will den Spielfilm unter der Regie von Paul King, dem Macher der "Paddington"-Filme, 2023 auf die Leinwand bringen. "Harry Potter"-Produzent David Heyman ist ebenfalls an Bord, wie die Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" am 20. Jänner berichteten.