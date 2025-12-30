Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2026: Live-Übertragung
Beim 86. Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker im Goldenen Saal des Musikvereins gibt am 1. Jänner 2026 erstmals der kanadische Dirigent Yannick Nézet-Séguin den Takt an. Traditionell und schon zum 68. Mal überträgt der ORF das wohl bedeutendste Klassikereignis der Welt (live um 11.15 Uhr, ORF 2, Ö1, ORF ON) rund um den Globus und vermittelt damit die musikalische Grußbotschaft des Spitzenorchesters nicht nur an das Publikum in Österreich, sondern auch in weitere 92 Länder.
Das Programm des Neujahrskonzerts 2026
- Johann Strauß II. Ouvertüre zur Operette "Indigo und die vierzig Räuber"
- Carl Michael Ziehrer Donausagen. Walzer, op. 446
- Joseph Lanner Malapou-Galoppe, op. 148
- Eduard Strauß Brausteufelchen. Polka schnell, op. 154
- Johann Strauß II. Fledermaus-Quadrille, op. 363
- Johann Strauß I. Der Karneval in Paris. Galopp, op. 100
- Franz von Suppè Ouvertüre zur Operette "Die schöne Galathée"
- Josephine Weinlich Sirenen Lieder. Polka mazur, op. 13 [Arr. W. Dörner]
- Josef Strauß Frauenwürde. Walzer, op. 277
- Johann Strauß II. Diplomaten-Polka. Polka francaise, op. 448
- Florence Price Rainbow Waltz [Arr. W. Dörner]
- Hans Christian Lumbye Københavns Jernbane-Damp-Galop
- Johann Strauß II. Rosen aus dem Süden. Walzer, op. 388
- Johann Strauß II. Egyptischer Marsch, op. 335
- Josef Strauß Friedenspalmen. Walzer, op. 207
ORF-Begleitprogramm
Das Live-Konzerterlebnis in ORF 2 wird mit einem umfangreichen TV-Rahmenprogramm begleitet. Zu sehen sind am Donnerstag, dem 1. Jänner, die Dokumentation "Johann Strauss und die Frauen" (9.05 Uhr) von Barbara Weissenbeck, das von Christiaan van Schermbeek gestaltete Dirigentenporträt "Yannick Nézet-Séguin" (9.50 Uhr) sowie das von Barbara Pichler-Hausegger gedrehte alljährliche Making-of "Auftakt zum Neujahrskonzert" (10.45 Uhr) mit Einblicken hinter die Kulissen einer der größten Fernseh- und Konzertproduktionen, weiters der ORF-Konzertfilm zur Pause mit dem Titel "Der Zauber der Kunst – 250 Jahre Sammlung Albertina" (ca. 11.50 Uhr) sowie zwei zauberhafte Balletteinlagen des Wiener Staatsballetts – ein Walzer und eine Polka.