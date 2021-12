Silvester, jene Nacht des Jahres, in der Sektkorken und Böller knallen und wir beschwingt und gut gelaunt in die kommenden zwölf Monate tanzen ... oder?

Nicht für alle: Manche von uns ziehen es zum Jahreswechsel vor, fernab jeder hektischen und oft erzwungenen Partylaune einen gemütlichen Abend mit dem/der Liebsten (oder auch alleine) in den eigenen vier Wänden zu verbringen, es sich auf der Couch mit Silvester-Snacks gemütlich zu machen und ins neue Jahr mit einem passenden Filmgenuss zu rutschen.

"Dinner for One" eignet sich dafür zwar hervorragend ("Same procedure as every year!"), ist aber nicht mal 20 Minuten lang – also was tun mit den restlichen langen Stunden vor und nach Mitternacht?

Sagen wir es in diesem Jahr noch ein letztes Mal gemeinsam: Nicht verzagen, wir sind für für euch da und stellen euch passende Filme vor, die spannend, romantisch, lustig oder einfach nur skurril sind – ganz so wie Silvester eben ...

Die 13 besten Silvester-Filme (abseits von "Dinner for One"):