Darum geht es in "Never Ever"

In der Serie geht es laut Streamingdienst "um Bestimmungen und Zufälle, um Rache und Vergebung, um Freundschaften und Wutanfälle, um Falschparker und Katzenpflaster, und um die ewige Sehnsucht nach einem Happy End".

"'Never Ever' ist eine klassisch-komische Coming of Age Geschichte," erklärt Executive Producer Jule Everts von btf. "Mit dem feinen Unterschied, dass die Hauptfiguren nicht in den 20ern, sondern Anfang 50 sind. Die späte Lebenskrise der zwei Kleinstädter" sei spannend, verspricht er. "Engelke und Pastewka sind dabei heute so legendär wie schon vor 30 Jahren."