Engelke und Pastewka im Interview: Humorlose Reunion bei "LOL 2"!

film.at: Du warst bereits bei Staffel 1 dabei. Bist du diesmal lockerer an die Sache herangegangen?

Anke Engelke: Die Herausforderung war fast identisch zur ersten Staffel, denn man will ja gewinnen! Meine Strategie war aber eine andere: Ich wollte diesmal schon sehr früh Nummern raushauen. Weil ich weiß: es geht mir dort besser, wenn ich offensiv bin.

Zudem habe ich mir vorgenommen, nicht zu kochen. Das hat ja sofort Annette übernommen, spitze! Ich habe beim ersten Mal gekocht, und zwar vegan, und nicht alle haben's gegessen. Zum Wunsch, zu gewinnen, kam auch noch diese Kränkung der Köchin dazu – und das ist einfach nicht gut für die Seele, sorry! Für die erste Staffel hatte ich mir ja schon die Lachmuskeln rausoperieren und beim Hals auch gleich bisschen was wegmachen lassen, weshalb ich diesmal auch etwas straffer aussehe. Also eine Win-Win-Situation! (lacht)

Was ist für dich das Besondere an "LOL"?

Es gibt kein anderes Format, in dem man mit so viel Freude überfordert ist. Ich weiß ja, wie es ist, beim Drehen angespannt zu sein. Dass solch eine Anspannung aber so viel Spaß macht, das kannte ich bisher noch nicht. Diese Kombination ist einzigartig und gibt es nur bei "LOL".