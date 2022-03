"Never Have I Ever" bekommt vierte und letzte Netflix-Staffel

Einzigartige und authentische Netflix-Serie

Netflix-Medien-Managerin Bela Bajaria fügt hinzu: "Wir sind sehr aufgeregt, zwei weitere Staffeln von 'Never Have I Ever' präsentieren zu können. Diese Serie hat alles zu bieten, was man sich von einer Netflix-Comedy erwartet: Sie ist authentisch, witzig, herzerwärmend und einzigartig. Ich liebe diese Geschichte über ein indisch-amerikanisches Mädchen, die mich ganz persönlich tief berührt. Aber zugleich spricht sie viele allgemeine Themen an, die uns alle betreffen. Darum sind wir auch Mindy, Lang und dem unglaublich talentierten Cast so dankbar."

"Never Have I Ever" Staffeln 1 und 2 mit insgesamt 20 Folgen sind auf Netflix verfügbar. Staffel 3 wird im Sommer 2022 starten.