Die ÄrztInnen-Serie "New Amsterdam" wurde zu einem großen Publikumshit: Darin versucht Dr. Max Goodwin (Ryan Eggold) ein New Yorker Krankenhaus zu modernisieren und vor dem finanziellen Ruin zu retten. Dabei legt er sich aber mit einer alteingesessenen Belegschaft an, die nicht bereit für Änderungen ist.

In der vierten Staffel stehen große Veränderungen an, die für Hoffnungsschimmer bei dem medizinischen Personal sorgen, wie der Trailer zeigt: