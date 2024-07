Heidi Klum (51) hat am Samstagabend, den 13. Juli, die Nickelodeon Kids' Choice Awards als eine der Siegerinnen verlassen dürfen. Präziser ausgedrückt: Ihre Castingshow "America's Got Talent", bei der Klum mit einjähriger Unterbrechung seit 2013 als festes Mitglied in der Jury sitzt, bekam dort den Preis als beliebteste Realityshow überreicht.

Auch auf ihrem Instagram-Kanal feierte Klum, die natürlich live vor Ort war in Santa Monica im US-Bundestaat Kalifornien, ihren Triumph. "Wir haben gewonnen", postete sie zu einem kurzen Video, das sie jubelnd mit der Trophäe auf der Veranstaltung zeigte.