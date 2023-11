Klum in "Zoolander" und "Sex and the City"

Nach weiteren kleinen Rollen in der Serie "Cursed" (2000) und dem Film "Über kurz oder lang" (2001), in dem sie neben Josh Hartnett (45) ein Frisuren-Model spielte, feierte Heidi Klum dann einen Gastauftritt in der Erfolgskomödie "Zoolander" (2001) mit Ben Stiller (57) und Owen Wilson (54) sowie einen besonderen Auftritt in "Sex and the City" (2001). Dort trat sie ebenfalls als sie selbst auf: Sie stieg in einer Szene auf einem Laufsteg über die zuvor gestolperte Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) hinweg. Wenig später erschien Klum in "Malcolm mittendrin" (2002) als zahnlose Eishockeyspielerin.