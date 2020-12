"Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer": Trailer zur Netflix-Doku

Im Sommer 1985 wurde ganz Los Angeles von einem brutalen Killer in Atem gehalten, der unter dem Namen "Night Stalker" in die Kriminalgeschichte eingehen sollte. Der Mörder verschaffte sich nachts Zutritt in Einfamilien-Häuser und ermordete oder verletzte die Bewohner. Dabei ging er offenbar völlig wahllos nach dem Zufallsprinzip vor und niemand war vor ihm sicher: weder Alt noch Jung, weder Männer noch Frauen.