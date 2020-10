Netflix-Serie "Mindhunter" findet laut David Fincher keine Fortsetzung

Nun hat Fincher in einem Interview mit Vulture klargemacht, wie aufwändig die Arbeit an "Mindhunter" für ihn als Produzent, Autor und Regisseur tatsächlich gewesen ist. Der Dreh für die beiden Staffeln hat ihn und sein Team drei Jahre lang für mindestens sechs Monate nach Pittsburg geführt. Außerdem war er mit den Drehbüchern der 2. Staffel nicht zufrieden und musste den Schreibprozss noch einmal von vorne beginnen. Es sei eine 90-Stunden-Woche für ihn gewesen und er wisse nicht, ob er diese Belastung noch einmal für eine 3. Staffel auf sich nehmen könne. Außerdem sei die Serie im Verhältnis zu den Zuschauern eine reichlich kostspielige Produktion gewesen.

Fans, die regelmäßig Wunschlisten von jenen Serienkillern aufgestellt habe, die sie in zukünftigen Folgen sehen wollten, werden enttäuscht sein. Immerhin ist eine der wichtigsten Figuren bereits vorgekommen: Charles Manson wurde in Episode 5 der 2. Staffel von Damon Herriman verkörpert (der im selben Jahr Manson ebenfalls in Tarantinos "Once Upon a Time In Hollywood" gespielt hat).