"Night Teeth": Trailer zum Netflix-Vampirfilm mit Megan Fox

Am 22. September erschien der erste Trailer zu "Night Teeth". Der Netflix-Vampirfilm handelt vom Studenten Benny, der sich an Wochenenden als Fahrer sein Geld verdient. Als er eines Nachts Blaire und Zoe in sein Auto steigen, erlebt er die Nacht seines Lebens. Die beiden extravaganten jungen Frauen, wollen das Wochenende in vollen Zügen genießen und lassen sich von Benny von einer Party zur nächsten kutschieren.