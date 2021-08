"The Expendables 4"-Cast: Stallone und Statham neben Megan Fox

Zum vierten Mal will die Söldnertruppe um Sylvester Stallone und Jason Statham mit Muskelkraft zuschlagen. Das Studio Lionsgate kündigte am Montag eine weitere Folge der Action-Reihe "The Expendables" an. Nun sei es offiziell, twitterte Statham. Die Dreharbeiten für Teil 4 würden im Herbst beginnen. Neben Stallone (als Anführer Barney Ross) und Statham als Lee Christmas sind von der alten Truppe auch Dolph Lundgren (als Gunner Jensen) und Randy Couture als Toll Road dabei.