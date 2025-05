Nine Perfect Strangers-Staffel 2: Wie viele Folgen, wann Finale?

Die gefeierte Serie "Nine Perfect Stragers" hat mit Staffel 2 und gleich zwei Eröffnungs-Folgen ihren neuerlichen Einstand gefeiert. Neun Fremde, die auf unerwartete Weise miteinander verbunden sind, werden von der mysteriösen Masha Dmitrichenko (Nicole Kidman) zu einem Wellness-Retreat in den österreichischen Alpen eingeladen. Innerhalb von nur einer Woche bringt diese sie an ihre Grenzen. Werden sie es schaffen? Masha ist bereit, alles zu versuchen, um alle Beteiligten – einschließlich sich selbst – zu heilen. Und wir werden alles tun, um euch über den Episodenfahrplan auf Amazon Prime Video aufzuklären.