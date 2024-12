Szene aus "The Voice of Germany" 2024

"The Voice of Germany" 2024: Wer hat gewonnen?

Am 6. Dezember ist die 14. Staffel von "The Voice of Germany" zu Ende gegangen: Das Finale brachte eine Entscheidung zwischen sechs Finalist:innen durch die Zuschauer:innen, die daheim im Voting wählten. Um 20:15 Uhr konnten sie live in SAT.1 sowie auf Joyn im Livestream alles mitverfolgen und selbst bestimmen, wer weiterkommt. Wer hat also gewonnen?

Das waren die Finalisten und Finalistinnen von "The Voice of Germany" 2024: Jenny Hohlbauch aus Team Mark

Ingrid Arthur aus Team Kamrad

Jennifer Lynn aus Team Samu

Emily König aus Team Samu

Sebastian Zappel aus Team Yvonne

Kathrin German aus Team Mark Die Entscheidung fiel auf Jennifer Lynn. Die Amerikanerin überzeugte die Coaches von sich bereits in Folge 4. Nach der Geburt ihrer zwei Kinder ging sie in Mutterschaft und pausierte für neun Jahre mit der Musik. Bei ihrer jetzigen Rückkehr wollte sie ihren Kindern zeigen, dass sie es immer noch drauf hat - und das hat sie hinlänglich getan.

Das performte die Gewinnerin Jennifer Lynn legte einige denkwürdige Darbietungen hin: Angefangen mit ihrem Blind-Audition-Song "Dreams" von Fleetwood Mac, ihrem Battle-Lied "Crying In The Rain" von A-ha gemeinsam mit Petter, über die Teamfights mit "Angel" von Sarah McLachlan und abschließend mit ihrer eigenen Single "Light The Sky".

Gegenüber Sat.1 reagierte sie folgendermaßen auf ihren Sieg: "Alles ist möglich! Ich habe meinen Song 'Light The Sky' vor zehn Jahren geschrieben und hätte nie gedacht, dass ich ihn mal auf einer Bühne performen würde. Viele Jahre war ich eine Vollzeit-Mama – jetzt die Siegerin von „The Voice of Germany" 2024 zu sein, wird mein Leben und das meiner Kinder für immer verändern. Ich nehme schon so lange Songs mit dem Handy auf, die nun endlich in die große weite Welt geschickt werden können. Die nächste Zeit wird so spannend!“