„Ninja Warrior Germany“ 2026: Wann startet Staffel 11?

Neuerungen bei „Ninja Warrior Germany“ 2026

Eine der größten Neuerungen wartet bereits in den Vorrunden: Erstmals entscheidet am Ende jeder Vorrunde ein zusätzlicher Ninja-Speed-Duell-Parcours über ein direktes Finalticket. Die besten Athletinnen und Athleten treten dafür in direkten Duellen gegeneinander an. Auch im weiteren Verlauf des Wettbewerbs warten zahlreiche neue Parcours-Herausforderungen, darunter Hindernisse, die weltweit erstmals bei „Ninja Warrior“ zum Einsatz kommen. Und auch die Mega Wall legt noch einmal zu und erreicht in diesem Jahr eine noch nie dagewesene Rekordhöhe. Im großen Finale bringt schließlich der Mount Midoriyama die ultimative Entscheidung: Wer alle vier Stages bezwingt, gewinnt den Titel „Ninja Warrior Germany 2026“ und 300.000 Euro. Der „Last Man Standing“ und die „Last Woman Standing“ erhalten jeweils 25.000 Euro. Mit dabei sind in dieser Staffel erneut zahlreiche bekannte Gesichter aus der Ninja-Szene. Unter anderem stellen sich der amtierende „Last Man Standing“ Philipp Göthert, Nicola Wulf, die in den vergangenen beiden Jahren „Last Woman Standing“ wurde, sowie Benni Grams und Skisprunglegende Sven Hannawald dem Parcours.