„Ninja Warrior Germany“ 2026: Wann startet Staffel 11?
Deutschlands härtester TV-Parcours ist zurück: Ab Freitag, 2. Oktober, um 20:15 Uhr kämpfen bei RTL die besten Ninja-Athletinnen und -Athleten in zehn neuen Folgen um den Titel „Ninja Warrior Germany 2026“, 300.000 Euro Preisgeld und die Bezwingung des legendären Mount Midoriyama. Auf RTL+ sind die Folgen jeweils bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung abrufbar.
Neuerungen bei „Ninja Warrior Germany“ 2026
Eine der größten Neuerungen wartet bereits in den Vorrunden: Erstmals entscheidet am Ende jeder Vorrunde ein zusätzlicher Ninja-Speed-Duell-Parcours über ein direktes Finalticket. Die besten Athletinnen und Athleten treten dafür in direkten Duellen gegeneinander an. Auch im weiteren Verlauf des Wettbewerbs warten zahlreiche neue Parcours-Herausforderungen, darunter Hindernisse, die weltweit erstmals bei „Ninja Warrior“ zum Einsatz kommen. Und auch die Mega Wall legt noch einmal zu und erreicht in diesem Jahr eine noch nie dagewesene Rekordhöhe. Im großen Finale bringt schließlich der Mount Midoriyama die ultimative Entscheidung: Wer alle vier Stages bezwingt, gewinnt den Titel „Ninja Warrior Germany 2026“ und 300.000 Euro. Der „Last Man Standing“ und die „Last Woman Standing“ erhalten jeweils 25.000 Euro. Mit dabei sind in dieser Staffel erneut zahlreiche bekannte Gesichter aus der Ninja-Szene. Unter anderem stellen sich der amtierende „Last Man Standing“ Philipp Göthert, Nicola Wulf, die in den vergangenen beiden Jahren „Last Woman Standing“ wurde, sowie Benni Grams und Skisprunglegende Sven Hannawald dem Parcours.
Neues Moderationstrio
Neben zahlreichen neuen Hindernissen stellt „Ninja Warrior Germany“ in der elften Staffel auch ein neues Moderationstrio vor: Jan Köppen und Wolff Fuss begleiten gemeinsam die spektakulären Runs am Parcours. Anna Fleischhauer ist als Field-Reporterin direkt am Geschehen und spricht mit den Athletinnen und Athleten nach ihren Läufen über ihre Erwartungen, Erfolge und Enttäuschungen.