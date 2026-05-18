Neuanfang bei "Ninja Warrior Germany". RTL hat bestätigt, dass die elfte Staffel der Erfolgsshow mit einem veränderten Moderationsteam an den Start geht. Neben Stammkraft Jan Köppen (43) übernehmen Wolff Fuss (49) und Anna Fleischhauer (39) die Aufgaben, die zuletzt Frank "Buschi" Buschmann (61) und Laura Wontorra (37) innehatten. Beide prägten die Show seit ihrer Premiere maßgeblich und hinterließen große Fußstapfen. Buschmann war zehn Jahre lang die Stimme des Parcours - sein Abschied im vergangenen Jahr war ein emotionaler Moment für Fans und Macher gleichermaßen. Laura Wontorra begleitete die Athletinnen und Athleten seit der allerersten Staffel direkt am Hindernis, mit einer Mischung aus sportlicher Sachkenntnis und echter Empathie.

Übergabe bei "Let's Dance" Die Übergabe an Wontorras Nachfolgerin erfolgte auf der Bühne: In der zehnten Live-Show von "Let's Dance" verabschiedete sich Wontorra und übergab buchstäblich den Staffelstab an Anna Fleischhauer. Die RTL-Sportmoderatorin, bekannt als Gesicht von "RTL Aktuell", wird künftig mitten im Getümmel sein - Emotionen, Stimmen und Nervenkitzel direkt vom Parcours einfangen. Fleischhauer selbst lässt keinen Zweifel daran, wie viel ihr diese Aufgabe bedeutet: "Das ist ein absolutes Highlight für mich. In den Nachrichten berichte ich regelmäßig von sportlichen Höchstleistungen, aber diese Athleten und Athletinnen hautnah zu erleben, ist etwas ganz Besonderes." Und weiter: "Ich freue mich auf viele unterschiedliche Emotionen am Mikro und habe großen Respekt vor jedem, der dieses Abenteuer wagt."

Wolff Fuss: Vom Zuschauer zum Kommentator Mindestens ebenso prominent besetzt ist der Platz an Köppens Seite am Kommentatorenmikrofon. Wolff Fuss, einer der bekanntesten Sportkommentatoren Deutschlands, gilt als echte Verstärkung für das Format. Der Fußballkommentator, der auch abseits des Rasens stets ein Gespür für große Momente hat, beschreibt seinen neuen Job mit entwaffnender Offenheit: "Es ist mir große Ehre und Freude zugleich, Teil dieser Show zu sein. Vorher war ich begeisterter Zuschauer dieser Sendung, jetzt werde ich ein ebenso enthusiastischer Begleiter dieser sportlichen Höchstleistungen sein." Für Fuss ist der Wechsel ans Ninja-Mikrofon mehr als ein Seitenwechsel - es ist eine logische Fortsetzung seiner Begeisterung für Ausnahmeleistungen. "Das, was diese Athletinnen und Athleten im Parcours leisten, verdient allergrößten Respekt", so der Kommentator laut RTL-Pressemitteilung.

Staffelstart noch ohne konkreten Sendetermin Wann genau die elfte Staffel der Show, die seit ihrer Premiere 2015 zu einer der erfolgreichsten RTL-Produktionen im Bereich Sportshowtainment geworden ist, auf Sendung geht, teilte RTL bislang noch nicht mit. Weitere Details zu "Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands" sollen rechtzeitig bekannt gegeben werden.