Diese Netflix-Serie mit Noah Centineo wird gerade in Wien gedreht

Netflix hat anscheinend Wien für sich entdeckt: Nachdem im Februar bereits Chris Hemsworth mit seinem Dreh für "Tyler Rake: Extraction 2“ eine gehörige Portion Hollywood-Flair (und Action) nach Wien brachte, entsteht in der Bundeshauptstadt zurzeit erneut eine Produktion des Streaming-Giganten – und zwar mit "To alle the Boys I've loved before"-Schnuckel Noah Centineo in der Hauptrolle.