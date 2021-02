"To All the Boys: Always and Forever": So anders war die Buchvorlage

Wie es oft in Filmadaptionen passiert, wurde der dritte Teil der Teenie-Rom-Com "To All the Boys" von Netflix teilweise abgeändert. Die Veränderungen sorgten in der Verfilmung für mehr Romantik und Einblicke in die Gefühlswelt der Hauptcharaktere.

"To All the Boys: Always and Forever" basiert auf dem Roman "Always and Forever, Lara Jean" von Jenny Han aus dem Jahr 2018. Im dritten Teil der Liebesgeschichte rund um Lara Jean Covey (Lana Condor) und Peter Kavinsky (Noah Centineo) stehen die beiden kurz vor ihrem High-School-Abschluss. Die Entscheidung, auf welches College sie gehen werden, droht die beiden zu entzweien.

Achtung, dieser Artikel enthält Spoiler zum Ende von "To All the Boys: Always and Forever".