"Nobody"-Trailer: Bob Odenkirk wird zum zweiten John Wick

Der "Breaking Bad" und "Better Call Saul"-Star Bob Odenkirk beweist in diesem Krimi, dass der unauffälligste Mann manchmal der Gefährlichste von allen ist.

Er spielt einen unauffälligen Alltagstypen namens Hutch, den keiner so richtig wahrnimmt – einen "Nobody" wie der Filmtitel andeutet. Wortlos erträgt der Ehemann und Vater die alltäglichen Demütigungen in seinem Umfeld, ohne sich dagegen zu wehren. Selbst als eines Nachts zwei Unbekannte in sein Heim in der Vorstadt einbrechen, weigert er sich, seine Familie zu verteidigen, um eine Eskalation zu verhindern. Davon ist sein jugendlicher Sohn Blake (Gage Munroe) schwer enttäuscht. Auch seine Frau Becca (Connie Nielsen) entfernt sich in der Folge nur noch mehr von ihm.