Die Welt von "John Wick" erklärt

THE CONTINENTAL

Das Hotel "The Continental" in New York City ist die erste Institution der namenlosen Verbrecher-Organisation, die wir im ersten Teil von "John Wick" kennenlernen. In dem Hotel steigen vor allem Auftragskiller, aber wohl auch andere Kriminelle und Mafiosi ab. Wer hier eincheckt, genießt sehr spezielle Services und unterwirft sich strengen Regeln. Doch die Services des "Continental" kann man nicht kaufen. Bezahlt wird mit eigenen Goldmünzen, die nur die Mitglieder jener mysteriösen Organisation austauschen, zu der die Hotel-Kette gehört. Denn "The Continental" in New York ist nicht das einzige Hotel dieser Art. In Großstädten rund um den Globus gibt diese Hotels. In den Filmen waren bisher die Hotels in New York, Rom und Casablanca zu sehen.

Jedes Hotel wird lokal von einem Manager geleitet, der "The Continental" und sein Personal wie ein Mafia-Pate führt. In New York City gibt Winston (Ian McShane) den Ton an, das Hotel in Rom wird von Julius (Franco Nero) und die Niederlassung in Casablanca von Sofia (Halle Berry) geleitet. Zumindest Sofia war vorher auch eine Profi-Killerin. Sicher dürfte jedenfalls sein, dass die Manager sich diese Position durch ihre kriminelle Karriere erarbeitet haben.

Die goldene Regel in jedem "Continental"-Hotel lautet: Keine Geschäfte innerhalb der Hotels! Jedes Hotel ist ein sicherer Hafen für Auftragskiller und Kriminelle. An diesem Ort dürfen sich auch verfeindete Parteien nicht bekämpfen. Wer diese Regel bricht, dem droht die "Excommunicado", der Ausschluss von allen Privilegien und Services der Organisation – und darüber hinaus auch der Tod.

Denn wer die Regeln bricht ist vogelfrei. Kein Mitglied der Organisation darf dem Ausgeschlossenen mehr unterstützen. Wenn ein Kopfgeld ausgesetzt ist, wird er sogar zum Freiwild für seine Killer-Kollegen. So ein Kopfgeld wird aber der Manager des jeweiligen Hotels, in dem der Regelverstoß begangen wurde, aussetzen – oder den Regelverstoß (wie Winston im ersten Teil) selbst mit dem Tod bestrafen.