"Nola King": Spin-off zu "Tulsa King" mit Samuel L. Jackson kommt

Samuel L. Jacksons Charakter, Russell Lee Washington Jr., wird erstmals in der heiß ersehnten dritten Staffel von "Tulsa King" an der Seite von Sylvester Stallone zu sehen sein. Danach soll es für ihn in einer eigenen Serie weitergehen. Was erwartet uns in "Nola King" ? Das wurde uns nun von Paramount+ verraten.

Darum soll es in "Nola King" gehen

Im Mittelpunkt steht Russell Lee Washington Jr. (Jackson), der während eines zehnjährigen Bundesgefängnisaufenthalts Freundschaft mit Dwight Manfredi (Stallone) schließt. Nach seiner Entlassung schickt ihn die Renzetti-Verbrecherfamilie aus New York nach Tulsa, um Dwight endgültig auszuschalten. Beeindruckt von Dwights Schaffen und den Chancen auf einen Neuanfang, kehrt Washington nach vierzig Jahren in seine Heimatstadt New Orleans zurück, um seine familiären und freundschaftlichen Beziehungen wiederherzustellen und die Kontrolle über die Stadt zu übernehmen, die er einst verließ. Dabei zieht er nicht nur den Zorn seiner ehemaligen New Yorker Arbeitgeber auf sich, sondern wird auch zur Zielscheibe alter Feinde – sowohl von Kriminellen als auch von der Polizei in New Orleans.