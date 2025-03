Robert Patrick und Beau Knapp

Robert Patrick wird Jeremiah Dunmire spielen, einen mächtigen, einflussreichen Mann mit großem Vermögen im Spirituosengeschäft. Beau Knapp übernimmt die Rolle von Cole Dunmire, Jeremiahs Sohn – ein treusorgender Junge vom Lande mit dem Teufel in den Augen. Die Produktion hat diese Woche in Atlanta und Oklahoma begonnen.



Derzeit ist Robert Patrick in der Paramount+-Serie "1923" mit Harrison Ford und Helen Mirren als Sheriff William McDowell zu sehen. Patrick war zuletzt in "Reacher" sowie in "The Night Agent" und "Peacemaker" zu sehen und trat in "Sons of Anarchy", "True Blood" und "Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI" auf.



Beau Knapp war zuletzt als Serienhauptdarsteller in Paramount+’s "Seal Team" zu sehen. Kürzlich spielte er auch in "The Bikeriders" an der Seite von Tom Hardy, Austin Butler und Boyd Holbrook. Knapp ist bekannt für seine Arbeit in "Seven Seconds", "The Lost Symbol" und in Showtimes "The Good Lord Bird" an der Seite von Ethan Hawke.