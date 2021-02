"Nomadland": Neuer Trailer für den sicheren Oscar-Kandidaten

"Das letzte Stückchen Freiheit in Amerika ist ein Parkplatz“, schreibt Autorin Jessica Bruder im Vorwort ihrer gleichnamigen Buchvorlage, die mit Frances McDormand und David Strathairn für die große Leinwand verfilmt wurde.

"Nomadland" erzählt die Geschichte von Fern (McDormand), die wie viele in den USA nach der großen Rezession 2008 alles verloren hat. Nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch einer Industriestadt im ländlichen Nevada packt Fern ihre Sachen und bricht in ihrem Van auf, um ein Leben außerhalb der konventionellen Regeln als moderne Nomadin zu führen. Der Film zeigt auch die echten Nomaden Linda May, Swankie und Bob Wells als Ferns Mentoren auf ihrer Erkundung der weiten Landschaften des amerikanischen Westens.

"Nomadland" ist der dritte Kinofilm der gefeierten Regisseurin Chloé Zhao ("The Rider“, "Songs My Brothers Taught Me“). Ihre atmosphärische Genauigkeit und sensible Annäherung an die innere Welt ihrer Protagonisten hat sie zu einer der aufregendsten neuen Regisseurinnen in Hollywood gemacht. Zhao, die für Marvel Studios bereits "Eternals“ abgedreht hat, zeichnet sich bei "Nomadland" auch für Drehbuch und Schnitt verantwortlich.

"Nomadland" soll am 8. April in unseren Kinos starten.