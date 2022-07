Zoey Deutch mag vielleicht noch kein Name sein, der der ganz großen Masse bekannt ist, aber sie gehört zu den aktuell vielversprechendsten und aufstrebendsten Jungtalenten Hollywoods. Sie war bereits in den erfolgreichen Kino-Komödien "Dirty Grandpa" neben Zac Efron und Robert De Niro sowie in "Why Him?" an der Seite von James Franco und Bryan Cranston zu sehen. Zudem machte sie in "Zombieland: Doppelt hält besser" und auch im Musikvideo von Ed Sheerans Power-Ballade "Perfect" eine gute Figur.

Deutch fühlt sich im Genre der Comedy mit Mut zum sympathischen Tabubruch also anscheinend pudelwohl. Nicht überraschend, dass sich auch ihr kommender Film "Not Okay" in diesem Bereich ansiedelt. Hier ist der Trailer: