In der offiziellen Netflix-Beschreibung liest sich das folgendermaßen: "Bist Du glücklich? Mit dieser Frage werden Zoa und vier junge, attraktive Influencer auf die exklusivste Party aller Zeiten eingeladen, die der Hersteller eines neuen Getränks auf einer geheimen Insel veranstaltet. Das aufregende Abenteuer wird schnell zum Trip ihres Lebens, doch sie müssen feststellen, dass im Paradies nichts so ist, wie es scheint. Willkommen in Eden."

Ein Mix aus Mystery-Thriller und Teen-Drama, schön fotografiert und einigermaßen spannend. Nichts, was man gesehen haben muss, aber Netflix hat schon Schlechteres rausgehauen. Wer auf Teen-Abenteuer á la "Lost" steht, sollte eher das thematisch ähnliche "The Wilds" auf Amazon Prime Video einschalten.