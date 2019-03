"Now Apocalypse": Aliens, Sex und das Leben ohne Plan in L.A.

Planlos in L.A.

Im Mittelpunkt steht der stockschwule Sonnyboy Ulysses (Avan Jogia), von seinen Freunden kurz Uly genannt. In der Stadt der Engel lebt er gemeinsam mit seinem besten Freund Ford ( Beau Mirchoff) in einer WG. Ginge es nach Uly wäre Ford die Liebe seines Lebens, nur leider ist der (bestenfalls) naive Schönling sowas von hetero.

Da Ford nicht umdrehbar ist, muss Uly zwangsläufig nach dem Richtigen suchen. Aber die Liebe ist sein kleinstes Problem. Zumindest an körperlicher Liebe mangelt es Uly nicht. Er sieht gut aus und nimmt, was er kriegen kann. Nur was er will, weiß Uly nicht wirklich. Ursprünglich wollte er ja Schauspieler werden, hat es aber nie wirklich versucht. Egal. Dank Superhelden sind Filme mindestens so irrelevant wie Bücher geworden. Instagram hat die Fotografie in die völlig Belanglosigkeit gestürzt. Was also anfangen mit diesem Leben? Uly hat keinen Plan außer Kiffen und Abhängen mit seinen Freunden Ford und Carly ( Kelli Berglund).

Zu erwähnen wären vielleicht noch die Aliens!

Uly meint, ein Reptilien-artiges Alien beim Sex mit einem Obdachlosen überrascht zu haben. Verwirrend ist, dass er das Alien, das wie ein Mini-Godzilla aussieht, schon aus seinen Albträumen kennt. Aber wozu hat man Freunde. Mit dem Hinweis auf seinen doch recht üppigen Marihuana-Konsum – natürlich nur stilsicher in einer E-Cig – redet ihm Carly seine Wahnvorstellungen wieder aus. Alles cool!