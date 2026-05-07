Schauspielerische Herausforderung

Als Vorbild für "Nürnberg" diente ein Sachbuch mit dem Titel "The Nazi and the Psychiatrist" des US-Autors Jack El-Hai. Auch darin ist die ungewöhnliche und geradezu gefährliche Beziehung, die sich zwischen Kelley und Göring entwickelt haben soll, Dreh- und Angelpunkt. Um diese diffizile psychologische Gemengelage zwischen den beiden Protagonisten darzustellen, wurde auf doppelte Oscar-Erfahrung gesetzt. Während Göring-Darsteller Crowe 2000 für "Gladiator" ausgezeichnet wurde, ergatterte Malek seinen Academy Award 2019 für das Queen-Biopic "Bohemian Rhapsody".

In den USA, wo das Drama bereits im vergangenen Jahr erschienen ist, lobten viele Kritiker Crowes Darbietung als zugleich selbstherrlicher wie manipulativer Nazi-Scherge Göring. Grundsätzlich würde Vanderbilts Film auf eine sehr stringente Erzählstruktur setzen - was als willkommene Rückbesinnung auf klassisches Kino und zugleich als Abkehr von allzu verkopften Handlungsbögen angesehen werden dürfe.

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