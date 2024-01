Vielleicht ist es an euch vorbeigegangen, aber das macht nichts, dafür habt ihr ja uns: Seit dem 19. Jänner steht die deutsche Mystery-Thriller-Serie "Oderbruch" in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Alles beginnt mit einem schockierenden Serienmord in der Nähe des kleinen Dorfes Krewlow an der deutsch-polnischen Grenze: Was hat es mit dem Berg von Leichen und Tierkadavern auf sich? Laut Obduktionen stammen diese von einem Mord, der schon Jahrzehnte zurückliegt. Ein Kommissar beginnt zu ermitteln – und auch seine ehemalige Kollegin (und Jugendliebe), die bald feststellen muss, dass zwischen den Morden und ihrer eigenen Vergangenheit eine Verbindung besteht ...

"Oderbruch" überrascht mit einem übernatürlichen Twist, sehr hoher Produktionsqualität und einem konstanten Spannungsbogen. Die Handlung wird auf mehren Zeitebenen erzählt, was zusätzlich an den Bildschirm fesselt. Die erste Staffel umfasst acht Folgen (plus ein 25-minütiges Making-Of). Wird es eine zweite Staffel geben?