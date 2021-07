Vampires (seit 2020)

Im Mittelpunkt der französischen Netflix-Eigenproduktion steht das 16-jährige Hybrid-Vampir-Mädchen Doina: Sie ist halb Mensch, halb Vampir. Ihre Familie ist in Paris untergetaucht, die Tochter droht, die bestehende Ordnung über den Haufen zu werfen. Doina versucht, ihre Dualität in Einklang zu bringen, was jedoch gar nicht so einfach ist. Untertags stellt sie eine Gefahr für ihre menschlichen FreundInnen da, nachts aber ist sie begehrter Star der Vampir-Community, die von Doinas Einzigartigkeit fasziniert ist.

Nicht selten muss die Vampir-Figur als Metapher für die herausfordernde Pubertät herhalten, "Vampires" ist Coming-of-Age-Horror-Hybride sowie Mix aus Alt und Neu – und ist somit ebenso ein Mischwesen wie die rebellische Protagonistin, was ein durchaus rundes Bild ergibt. Fans von "Vampire Diaries" werden sich an den emotionalen Momenten erfreuen, wobei "Vampires" eine Spur rauer und eben europäischer anmutet – inklusive einem ungewöhnlichen Spiel mit der Farbgebung.

Hier geht's direkt zur Serie!