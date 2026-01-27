Mehr als 13 Millionen Abrufe in der ARD Mediathek machten die erste Staffel von "Oderbruch" zum Serien-Erfolg - jetzt geht die spektakuläre Geschichte mit Staffel 2 weiter. Einen ersten Vorgeschmack auf die neuen dramatischen Wendungen bietet der foklgende Trailer :

Worum geht es in "Oderbruch"-Staffel 2?

Zwei Jahre nach den ungeklärten Leichenfunden im Oderbruch sind fast alle Beteiligten tot oder untergetaucht. Die Vampir-Geschwister Maggie (Karoline Schuch) und Kai (Julius Gause) wollen endlich den tödlichen Blutdurst ihrer Art stoppen. Ihre Jagd führt sie quer durch Europa - von verlassenen Grenzregionen bis nach Spanien - in ein fast vergessenes Niemandsland voller Geheimnisse und Gefahren. Doch je näher sie ihrem Ziel kommen, desto mehr gerät nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das von Maggies Tochter Vera (Emily Kusche) in Gefahr. Ein mittelalterlicher Vampirorden, ein skrupelloser Serienmörder und alte Feindschaften stellen Maggie und Kai vor Entscheidungen, die über das Schicksal ihrer Art entscheiden.