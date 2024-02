Die Vampirregeln in "Oderbruch"

Man wird ein Vampir, wenn man von einem Vampir gebissen wird. Richtig? Falsch! Zumindest in der ARD-Serie. Diese stellt nämlich ihre ganz eigenen Regeln auf und beantworten auch folgende Fragen: Wie konnte Maggie so lange ohne Blut überleben? Wieso hat Arthur seine Familie verlassen? Wieso ließen Stojan und Dejan Demko Maggie am Leben?

Neue Vampir:innen werden genauso wie Menschen gezeugt. Das Kind von zwei Blutsauger:innen wird also selbst zu einem Vampir – aber nicht sofort nach der Geburt, sondern erst, wenn die Person Blut geschmeckt hat und sich dann explizit dazu entscheidet, dem Blutrausch nachzugeben. Aus diesem Grund hat Arthur auch seine Familie verlassen. Dadurch wollte er den Kontakt seiner Kinder mit Blut auf ein Minimum beschränken und sie so vor ihrem Vampir-Dasein beschützen.

Da man Menschen nicht einfach in Vampir:innen verwandeln kann, hat man es auch nicht im Griff, wer alles zu Blutsauger:innen wird. Deshalb herrscht mittlerweile ein großer Mangel an weiblichen Vampiren, gegen den man nicht so einfach etwas unternehmen kann. Das Problem dabei? Wie beim Menschen auch braucht man das weibliche Geschlecht, um für Nachwuchs zu sorgen. Wenn also die Spezies Vampir nicht aussterben möchte, müssen sie die wahrscheinlich zwei letzten noch lebenden Blutsaugerinnen (Minna und Maggie) am Leben lassen. Aus diesem Grund verschonen "der große Jäger" und "der Zimmermann" auch Maggie im Staffelfinale auch. Abgesehen davon ist es Vampir:innen nicht erlaubt, andere Wesen ihrer eigenen Spezies zu töten.